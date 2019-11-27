

عمّان 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

تسلّم الجيش الأردني اليوم ، 20 آلية عسكرية رباعية الدفع ممنوحة من الحكومة الفرنسية.

وتسلّم الآليات عن الجانب الأردني مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية للتخطيط والتنظيم اللواء الركن هلال الخوالدة، وعن الجانب الفرنسي السفيرة الفرنسية لدى الأردن فيرونيك فولاند.

وتعدُ المركبات العسكرية متعددة الاستخدامات، ملائمة لاحتياجات القوات المسلحة الأردنية وتمتاز بسهولة الصيانة وملاءمتها طبيعة عمل الوحدات.

// انتهى //

21:09ت م

0295





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجيش الأردني يستلم عددًا من الآليات العسكرية من الحكومة الفرنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.