السعودية اليوم / "فضل العلم الشرعي وطرق تحصيله".. محاضرة للشؤون الإسلامية بالرياض



الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بإدارة شؤون الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة في منطقة الرياض ، غداً محاضرة بعنوان: "فضل العلم الشرعي وطرق تحصيله"، يلقيها معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري, وذلك بعد صلاة المغرب في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض .

ومن المنتظر أن يقوم سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بالتعليق على ما جاء في المحاضرة، والإجابة على أسئلة واستفسارات الحاضرين، كما سيقوم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض - بإذن الله - بنقل مباشر للمحاضرة عبر موقع (periscope.tv/dawazizia).

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21:00ت م

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