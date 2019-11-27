السعودية اليوم / متحف دار المدينة يستقبل وفد رجال الأعمال الأوزبكي



المدينة المنورة 30ربيع الأول 1441هـ الموافق 27 نوفمبر 2019م واس

زار وفد من رجال الأعمال الأوزبكيين اليوم متحف دار المدينة في مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة ، حيث كان في استقبالهم مدير المتحف المهندس حسان طاهر بالوفد الأوزبكي.

واطلع الوفد في أثناء جولتهم بأروقة المتحف, على ما يضمه من مقتنيات ومعروضات تختص بتاريخ المدينة المنورة، واستمعوا لشرح عن المحتويات القيمة التي تهتم باستعراض معالم المدينة المنورة وتاريخها الحضاري والعمراني, والثقافي, والاجتماعي, والتوثيق العلمي والدقيق لهذه المعالم.

يُذكر أن متحف دار المدينة يعد مشروعا متخصصا يهتم بتوثيق شامل لتاريخ المدينة المنورة منذ نشأتها وحتى العصر الحاضر, بكل ما في هذا التاريخ من أحداث بارزة يأتي في مقدمتها قصة السيرة النبوية وأبرز معالم التاريخ الإسلامي العظيم .

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21:00ت م

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