الزمالك يعاقب شيكابالا بسبب مباراة إنبي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري توقيع عقوبة مادية على محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأبيض وقائده بعد دخول اللاعب في مشادة كلامية مع أحد الجماهير عقب مباراة إنبي.

وكان الزمالك قد تعرض لخسارة قاسية في اللحظات الأخيرة على يد إنبي بنتيجة 1-2، الإثنين، ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري.

وأكد مصدر بمجلس إدارة الزمالك أن هناك حالة من الاستياء داخل المجلس بسبب تصرف قائد الفريق بعد مباراة إنبي الأخيرة ومشادته مع المشجع في وجود مرتضى منصور رئيس النادي وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة.

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وأضاف المصدر أن مجلس الإدارة قرر معاقبة اللاعب ماديا وتحذيره من تكرار الموقف مجددا.

وكان شيكابالا قد دخل في مشادة قوية مع أحد مشجعي الزمالك الغاضبين من الخسارة على يد إنبي، خاصة أنها الهزيمة الأولى للفريق الموسم الحالي في مسابقة الدوري.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط.

على جانب آخر يستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي الكونغولي، السبت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.