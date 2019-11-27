- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم السديس: زيارة ولي العهد للإمارات تعزز أمن واستقرار المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السديس: زيارة ولي العهد للإمارات تعزز أمن واستقرار المنطقة
تعكس حرص المملكة على دعم علاقاتها مع الدول الشقيقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله- لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وثمن السديس ما يقوم به سمو ولي العهد من تعزيز للعلاقات الأخوية بين المملكة والدول الإسلامية والعربية الشقيقة، مؤكدًا أنها تصب في تحقيق المصالح العامة للإسلام والمسلمين في مواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث تسعى المملكة إلى مد جسور الشراكة وتعزيز العلاقات الدولية، بالإضافة إلى السعي لتحقيق الاستقرار والازدهار والسلام والأمن الدوليين.
وأوضح السديس أن مثل هذه الزيارات تؤكد للعالم أجمع العلاقة القوية والمتينة بين بلادنا المباركة- حماها الله- ودولة الإمارات العربية المتحدة وجميع الدول الشقيقة، كما تؤكد حرص المملكة العربية السعودية دائمًا على دعم علاقاتها مع الدول الشقيقة وتوسيع آفاقها بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز التعاون المشترك.
ودعا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين من كل سوء ومكروه، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه لخدمة هذا الوطن وأمنه وأمانه، سائلًا الله أن يديم على بلادنا المباركة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر السديس: زيارة ولي العهد للإمارات تعزز أمن واستقرار المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.