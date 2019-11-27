كيف رد الفيصل على شاب أراد إلقاء قصيدة مديح بمجلسه؟

2019-11-27

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

طلب الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، من أحد الشباب، أراد إلقاء قصيدة مديح في مجلسه بأن يتوقف ولا يكمل إلقاء القصيدة.

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ورد الأمير خالد الفيصل على الشاب بعد أن أراد إلقاء قصيدة مديح في سموه، وبعد إلقاء بيتين تقريبًا، رد عليه الفيصل وطالبه بأن يتوقف.

وقال الأمير خالد الفيصل: “لو سمحت إذا كانت قصيدة لا تقلها، آسف لأني مانع القصايد في مجالسي؛ لأن فيها ثناء، وما يسعدني هو أن تعطوني الفرصة لخدمتكم، وهذا أكبر رضا عندي وأكبر رضا أستحقه منكم”.

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