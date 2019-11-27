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كيف رد الفيصل على شاب أراد إلقاء قصيدة مديح بمجلسه؟
آسف لأني مانع القصايد في مجالسي
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
طلب الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، من أحد الشباب، أراد إلقاء قصيدة مديح في مجلسه بأن يتوقف ولا يكمل إلقاء القصيدة.
ورد الأمير خالد الفيصل على الشاب بعد أن أراد إلقاء قصيدة مديح في سموه، وبعد إلقاء بيتين تقريبًا، رد عليه الفيصل وطالبه بأن يتوقف.
وقال الأمير خالد الفيصل: “لو سمحت إذا كانت قصيدة لا تقلها، آسف لأني مانع القصايد في مجالسي؛ لأن فيها ثناء، وما يسعدني هو أن تعطوني الفرصة لخدمتكم، وهذا أكبر رضا عندي وأكبر رضا أستحقه منكم”.
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