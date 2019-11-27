إنجازات تتوالى.. المملكة تفوز بعضوية التراث العالمي باليونسكو

2019-11-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

في إنجاز جديد يضاف لإنجازات المملكة العربية السعودية، في شتى المجالات، فازت المملكة بعضوية التراث العالمي باليونسكو.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الثقافة، بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، فوز المملكة بعضوية التراث العالمي في اليونسكو، لأول مرة، وذلك بعد فوزها بالمجلس التنفيذي.

وقال وزير الثقافة في تغريدة على “تويتر”: شكرًا لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على دعمهما المستمر للقطاع الثقافي.

إنجازات تتوالى:

ويأتي هذا الإنجاز الثقافي الجديد، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث باتت المملكة في السنوات الأخيرة بوصلة وسائل الإعلام والفضائيات العالمية؛ لما تزخر به من أنشطة ثقافية إعلامية وترفيهية واقتصادية وسياسية.

أخبار المملكة باتت تتصدر اليوم عناوين الصحف والوكالات العالمية في ظل الدعم غير المحدود والمتواصل من القيادة الرشيدة للفعاليات الثقافية والتراثية في المملكة.

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عضوية التراث العالمي:

وتفاعل المغردون عبر وسم “المملكة تفوز بعضوية التراث العالمي”، مؤكدين على أحقية المملكة في هذا المنصب لما تزخر به المملكة من مواقع تراثية تؤهلها لأن تكون الوجهة السياحية والثقافية لمحبي التراث والثقافة السياحية حول العالم.

وكان آخر تلك الأنشطة الثقافية في المملكة، قيام خادم الحرمين الشريفين مؤخرًا بوضع حجر الأساس لمشروع بوابة الدرعية، بقيمة 64 مليار ريال، والذي يستهدف بناء مجتمع حضاري متعدد الاستخدامات يحتفي بالتاريخ الثقافي العريق للمملكة العربية السعودية ممتدًّا على مساحة سبعة كيلو مترات مربعة بحيث يوفر المخطط خمسة أماكن مميزة للتجمع والاستكشاف تشمل:

– ميدان الملك سلمان، ويقع في الجهة الشمالية ويمثل أكبر منطقة للتجمع في بوابة الدرعية.

– مدرج سمحان، يقع في منتصف الطريق الممتد على طول الجرف، بجوار منطقة التجزئة على الجانب الغربي لبوابة الدرعية.

– ميدان النصب التذكاري لأبطال المملكة، ويقع وسط بوابة الدرعية ليربط بين شرق وغرب البوابة ويجاور منطقة أنماط الحياة الجديدة.

– ميدان المسجد، ويقع على طول الطريق المعبد ويمثل نقطة الوصول إلى مسجد الملك سلمان.

– ميدان القرية التاريخية، ويقع في الطرف الجنوبي للقرية التاريخية وستمنح الأماكن والشوارع والبوابات والأبراج والساحات أسماء مستوحاة من الشخصيات التاريخية الشهيرة والملوك والأبطال احتفاء بإرثهم العريق.. ويحد الجرف الطبيعي حافة الهضبة المرتفعة ليضيف عنصرًا من الجمال إلى بوابة الدرعية.