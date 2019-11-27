- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد وولي عهد أبوظبي يرأسان الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس
ترأس ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان الأربعاء، أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي – الإماراتي في أبوظبي.
وكتب ولي عهد أبوظبي، على حسابه الرسمي في تويتر: ”ترأست وأخي محمد بن سلمان الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي في أبوظبي .. ماضون بتعزيز تكامل علاقتنا الإستراتيجية في المجالات كافة“.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | ولي العهد وولي عهد أبوظبي يرأسان الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.