السعودية | ولي العهد وولي عهد أبوظبي يرأسان الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

ترأس ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان الأربعاء، أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي – الإماراتي في أبوظبي.

وكتب ولي عهد أبوظبي، على حسابه الرسمي في تويتر: ”ترأست وأخي محمد بن سلمان الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي في أبوظبي .. ماضون بتعزيز تكامل علاقتنا الإستراتيجية في المجالات كافة“.

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