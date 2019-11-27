شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تفوز بعضوية التراث العالمي في اليونسكو لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الثقافة فى تغريدة على "تويتر" : شكراً لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على دعمهما المستمر للقطاع الثقافي.
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