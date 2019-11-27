شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تفوز بعضوية التراث العالمي في اليونسكو لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود فوز المملكة بعضوية التراث العالمي في اليونسكو، لأول مرة، وذلك بعد فوزها بالمجلس التنفيذي. وقال وزير الثقافة فى تغريدة على "تويتر" : شكراً لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على دعمهما المستمر للقطاع الثقافي.

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