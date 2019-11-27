جزيرة كيوشو.. قبلة السياح في اليابان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد جزيرة "كيوشو" ثالث أكبر جزيرة في اليابان، وهي أكثر الجزر اليابانية زيارة، نظرا لمناظرها الطبيعية الفريدة، وشهرتها الواسعة بالمأكولات البحرية الرائعة، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن أشهر معالم الجزيرة اليابانية مدينة "فوكوكا" وهي أكبر مدن الجزيرة وأكثر جمالا، وسلاسل جبال مينو، والشاطئ الشرقي وجبل أوسو، ومدينة "كرومي" التاريخية.