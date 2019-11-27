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2019-11-27 تنبيه بهطول أمطار رعدية على الشمالية متابعات الخليج 365 - الشمالية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الحدود الشمالية ”طريف- عرعر- رفحاء- العويقيلة“. Advertisements وحذرت الهيئة من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد، أن ينتهي التنبيه منتصف ليل اليوم الأربعاء. شارك الخبر







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