2019-11-27

انتخاب المملكة في لجنة التراث العالمي في اليونسكو

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، انتخاب المملكة في لجنة التراث العالمي في اليونسكو.

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وقال وزير الثقافة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بعد المجلس التنفيذي، المملكة تفوز بعضوية التراث العالمي في اليونسكو، لأول مرة”.

وأضاف: “شكرًا لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على دعمهما المستمر للقطاع الثقافي”.

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