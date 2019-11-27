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انتخاب المملكة في لجنة التراث العالمي في اليونسكو
لأول مرة بعد المجلس التنفيذي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، انتخاب المملكة في لجنة التراث العالمي في اليونسكو.
وقال وزير الثقافة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بعد المجلس التنفيذي، المملكة تفوز بعضوية التراث العالمي في اليونسكو، لأول مرة”.
وأضاف: “شكرًا لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على دعمهما المستمر للقطاع الثقافي”.
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