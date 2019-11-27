الارشيف / اخبار السعوديه

انتخاب المملكة في لجنة التراث العالمي في اليونسكو

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم انتخاب المملكة في لجنة التراث العالمي في اليونسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-27

انتخاب المملكة في لجنة التراث العالمي في اليونسكو

لأول مرة بعد المجلس التنفيذي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، انتخاب المملكة في لجنة التراث العالمي في اليونسكو.

Advertisements

وقال وزير الثقافة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بعد المجلس التنفيذي، المملكة تفوز بعضوية التراث العالمي في اليونسكو، لأول مرة”.

وأضاف: “شكرًا لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على دعمهما المستمر للقطاع الثقافي”.

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتخاب المملكة في لجنة التراث العالمي في اليونسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا