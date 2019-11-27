أمير الباحة يقلد الخثعمي رتبته الجديدة

2019-11-27

متابعات الخليج 365- محمد المقصّي - الباحة

قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه في الإمارة اليوم الضابط المرافق لسموه عبدالله بن غرم الله الخثعمي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة مقدم.

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وهنأ أمير الباحة المقدم الخثعمي بالثقة الغالية من ولاة الأمر “حفظهم الله “متمنيًا له التوفيق والسداد والمزيد من العمل في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جانبه عبّر المقدم عبدالله الخثعمي عن سعادته البالغة بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر “حفظهم الله “وبتقليد سمو أمير المنطقة له، مؤكدًا على المضي قدمًا نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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