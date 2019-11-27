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توقيع 4 اتفاقيات و7 مبادرات بحضور ولي العهد ومحمد بن زايد
تشمل مجالات الصحة والثقافة والفضاء والغذاء
متابعات الخليج 365 - أبو ظبي تصوير : وام
شهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية، اليوم توقيع مذكرات تعاون في مجالات الصحة والثقافة والفضاء والغذاء بين المملكة والإمارات.
وقال ولي عهد أبو ظبي: شهدت وأخي محمد بن سلمان تبادل 4 مذكرات تفاهم واستعراض 7 مبادرات استراتيجية .. خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
وكانت اجتماعات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، بدأت اليوم برئاسة كل من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق التكامل بين البلدين من خلال تعزيز التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي الاجتماع الثاني للمجلس في ظل استمرارية الجهود التي يبذلها البلدان بهدف تفعيل محاور التعاون المشتركة للتكامل بينهما اقتصاديًا وتنمويًا ومعرفيًا وعسكريًا فيما شارك في الاجتماع كل من أعضاء المجلس ورئيسا اللجنة التنفيذية وفريق الأمانة العامة للجنة التنفيذية.
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