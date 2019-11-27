زيارة ولي العهد للإمارات محطة جديدة للتعاون والتكامل

2019-11-27

متابعات الخليج 365 - أبوظبي

أفردت وكالة الأنباء الإماراتية، وام، قسمًا خاصًا لتغطية زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى أبو ظبي.

وقالت الوكالة في تقرير لها إن زيارة ولي العهد، إلى الإمارات محطة جديدة في مسار التعاون والتكامل بين الإمارات والمملكة، ومناسبة لمواصلة التنسيق الثنائي في القضايا المحلية والإقليمية والدولية، بما يعكس توافق الرؤى والسياسات بين قيادتي البلدين.

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وتابع التقرير: يعكس التوافق بين أبو ظبي والرياض الدور التاريخي للبلدين الشقيقين في مواجهة التحديات الإقليمية، وتأثيرهما الفاعل في إعادة التوازن، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والإقليم، وضمان مصالح شعوبها مضيفًا أن العلاقات الإماراتية السعودية تستند إلى أسس راسخة من التعاون المشترك ووحدة المصير.

ويحظى البلدان بتقدير وثقة دولية كبيرة خاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة نزعات التطرف والتعصب والإرهاب ووقوفهما الدائم في وجه التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد زار دولة الإمارات العام الماضي ضمن جولة إقليمية شملت عددًا من الدول العربية.

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