شكرا لقرائتكم خبر عن 39 مليون ريال لطلاب وطالبات محايل عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (محايل عسير) اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة محايل صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، التي بلغت ٣٩ مليون ريال لشهري محرم وصفر من العام الحالي. وثمن مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم جهود القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة في أقسام خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية. وأفاد بأن جميع مكافآت الطلاب والطالبات ستودع في حسابات أولياء أمورهم اعتباراً من يوم غد (الخميس).



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