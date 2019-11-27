شكرا لقرائتكم خبر عن «ترشيد» تستكمل إعادة تأهيل مباني معهد الإدارة بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) مشروع إعادة تأهيل مباني المقر الرئيسي لمعهد الإدارة العامة بحي الملز بالرياض، والذي يتألف من 5 مبانٍ.

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ويُعد المشروع من أوائل المباني التي تقوم (ترشيد) بتسليمها بعد إعادة تأهيل أعمال الإنارة والتكييف ونظام التحكم بالمباني.

وبدأ العمل بين (ترشيد) والمعهد بجمع البيانات الفنيّة قبل نحو عام، إذ يبلغ إجمالي مساحات المباني 65.000 متر مربع، وشملت أعمال إعادة التأهيل 9 معايير لكفاءة الطاقة.

وعلق الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة وليد الغريري، على ذلك بأن المعهد من أوائل الجهات الحكومية التي تعاونت مع الشركة لغرض تأهيل مبانيها.