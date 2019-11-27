شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يدشن «البوابة الإلكترونية» للنيابة ونظام القضايا الإلكتروني الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم، الإطلاق الرسمي لبوابة النيابة العامة الإلكترونية، التي تُعد قفزة كبيرة في منظومة الخدمات الإلكترونية، من خلال إيجاد البنية التحتية المناسبة لتحقيق التحول الوطني 2020.

وتمنى المعجب أن تحقق البوابة الإلكترونية رؤية وتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-، وأن تكون بوابة خير لجميع المواطنين والمقيمين.

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وقال في تصريح بهذه المناسبة: «إن البوابة تعكس حرص النيابة العامة على التميز في خدماتها من خلال تسخير الإمكانات كافة للرقي بمرفقها، حتى يؤدي رسالته السامية في المجتمع بعدالة ناجزة تحفظ الحقوق و ترد المظالم».

وأشار إلى أن هذا التطور في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها النيابة العامة يعكس رؤيتها في مواكبة العصر، ويرتقي بخدماتها المقدمة، ويسهم في تسهيل الأعمال التي تخدم الوطن والمواطن كافة، وتحقق أهداف النيابة الطموحة، استكمالاً لمسيرة الخير والنماء في هذه البلاد المباركة، لتأتي موائمة لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وكانت مراسم التدشين قد بدأت بعرض مرئي قدمه المهندس سامي العصيمي مدير عام تقنية المعلومات في النيابة العامة، أعرب من خلاله عن شكره وتقديره للنائب العام على ما تجده النيابة من دعم غير محدود من لدن معاليه، معبرا عن فخره وزملائه بتدشين البوابة الإلكترونية للنيابة العامة في ثوبها الجديد، اتساقاً مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

وأوضح العصيمي أن هذه البوابة ستغطي كافة احتياجات الزائر بمختلف تصنيفاته، مع سهولة الاستخدام وسرعة الوصول وفق أعلى المعايير.