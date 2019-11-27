شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والسعودية تشكلان نموذجاً عالمياً في التفاهم والتعاون والعمل المشترك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)

أكد وزير التربية والتعليم الإماراتي، حسين بن إبراهيم الحمادي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، تشكلان نموذجاً عالمياً في التفاهم والتعاون والعمل المشترك، لما فيه خير البلدين وشعوب العالم، وأن العلاقات المتجذرة بينهما نابعة من حكمة القيادة في البلدين والإدارة السليمة والرؤية المستقبلية القائمة على ترسيخ الجهود وتعزيز أطر العمل بما يحقق طموحات البلدين ويسهم في تسريع وتيرة التقدم، ونهضتهما.

وقال إن العلاقات التاريخية بين البلدين، مستمدة من وحدة المصير والدين واللغة والثقافة والهوية، وأكثر من ذلك، صلة المحبة والترابط التي تجمع الشعبين الشقيقين، وهو ما أفرز على مدى التاريخ تقارباً وعملاً وتعاونا في كل ما من شأنه أن يزيد هذه العلاقة قوة وديمومة وتطوراً.

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ولفت إلى أن آفاق العمل والتعاون متعددة الأوجه، وتشمل مختلف المسارات التي تعزز من قدرات ومكتسبات البلدين، ومن ضمنها المجال التعليمي، حيث ترسخت اتفاقيات وتفاهمات عديدة، وتعاون وثيق في مجال التبادل في الخبرات والبرامج والطلبة، بجانب اللقاءات المستمرة التي تبحث بين الطرفين تحقيق مزيد من التعاون تعليمياً.

وقال إن الداعي إلى تعزيز التعاون تعليمياً بين البلدين، الرؤية الواحدة التي نتشارك فيها نحو التعليم، المتمثلة في أهميته، واقتران تقدمه، بتقدم الإنسان والنهضة الحضارية التي نتطلع ونعمل سوياً من أجلها، لافتاً إلى أن هذا ما ساهم في توثيق أفضل الممارسات التعليمية وتشجيع تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العالي وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية، والعمل على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم والجامعات ومراكز أبحاثها، فضلاً عن إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم والجامعات في البلدين، وبخاصة في المجالات الفنية والطبية والتقنية.

وأضاف: كما أن إطار التعاون والتبادل العلمي المثمر يتضمن شتى المجالات التي تخدم وتضيف لمؤسسات التعليم بين البلدين، والمشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وجلسات العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية، وتسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال، وتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم، والمواءمة بين مخرجاته ومتطلبات سوق العمل، بجانب التعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وهو متعدد الأشكال والمجالات.

وخلص الحمادي، إلى أن هذا الزخم في التعاون سوف نحرص على استمراريته، بل ورفع سقفه، تحقيقاً لأفضل النتائج المثمرة التي تسهم في دفع عجلة تقدم التعليم بين البلدين مستقبلاً، بما يعكس رؤية قيادة البلدين وتطلعاتنا في أن يكون التعليم رافداً للتنمية، وبناء أجيال المستقبل المتعلمة والمهارية والمسؤولة.