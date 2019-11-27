النيابة توجه بالقبض على شخص اتهم رياضيين بتقديم رشوة لتحقيق بطولة آسيوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حركت النيابة العامة دعوى جزائية، وأصدرت توجيها بالقبض على شخص ادعى بحسب زعمه تقديم شخص مبلغا ماليا على سبيل الرشوة لأحد مسؤولي الوسط الرياضي لتسهيل فوز فريقه لبطولة آسيوية.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناء على ما رفع من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه حديثا لأحد الأشخاص عن تحقيق فريق محلي لبطولة آسيوية أخيرا، مدعيا بحسب زعمه تقديم شخص مبلغا ماليا على سبيل الرشوة لأحد مسؤولي الوسط الرياضي لتسهيل فوز فريقه بالبطولة، أصدرت النيابة العامة بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة أمرا بتحريك الدعوى الجزائية العامة.

وأشار إلى أن النيابة العامة في هذا الصدد تهيب الجميع إلى التحلي بروح الوسطية والاعتدال في الميول الرياضي، ونبذ التعصب الرياضي المقيت المنطوي على الإساءة للآخرين أو البذاءة اللفظية أو الاتهام بالرشوة وما شابه ذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية، والمجرم طبقا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، فضلا عن الحقوق الخاصة المتولدة عن هذه السلوكيات المؤثمة، مؤكدا أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز لحدود الآداب العامة والأنظمة المرعية في هذا الجانب.

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من جهة أخرى، ترأس النائب العام الشيخ سعود المعجب أمس بفرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، الاجتماع الدوري الثالث لرؤساء فروع النيابة العامة في مناطق المملكة.

وأشاد بالعلاقة المميزة بين فروع النيابة والجهات الحكومية، مؤكدا استمرار العمل في تطويرها فيما يخدم المصلحة العامة إنفاذا لتوجهات ولاة الأمر.

وأكد على رؤساء الفروع الانحياز دائما للشفافية في التعامل مع المراجعين، وسرعة إنجاز معاملاتهم وضرورة الالتقاء بهم وسماع ما لديهم والبت فيها دون تأخير، والاهتمام بقضايا السجناء والموقوفين.