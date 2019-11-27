استعادة مليون م2 من الأراضي الحكومية في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها استعادت بلدية «الشعف» الفرعية التابعة لأمانة منطقة عسير خلال الأسبوع الجاري نحو مليون م2 من الأراضي الحكومية، وذلك بالتعاون مع لجنة التعديات والفرق الرقابية بالبلدية. وأوضح رئيس البلدية محمد الجفالي أنه يجري العمل حاليا على استعادة مجموعة من الأراضي الحكومية في مواقع أخرى تابعة لها بالتعاون مع لجنة التعديات وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكدا مواصلة الحملات الرقابية على المواقع كافة، واتخاذ الإجراءات النظامية المعمول بها ضد المعتدين على الأراضي الحكومية وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بإزالة أي التعديات.



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