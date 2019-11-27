القبض على عصابة سرقة ناقلات محملة بالكيابل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قبضت الجهات الأمنية لشرطة منطقة الرياض على أفراد تشكيل عصابي مكون من سبعة أشخاص، ستة من الجنسية البنجلاديشية ويمني، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم السرقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على التشكيل العصابي، وذلك بعد توفر دلائل تؤكد تورطهم بارتكاب عدد من جرائم سرقة الناقلات المحملة بالكيابل النحاسية والأدوات الكهربائية، وعثر بحوزتهم على ثلاث مركبات مسروقة، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.