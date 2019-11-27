سيول عسير تحتجز 13 مواطنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي - أبها أنقذت فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير أمس 13مواطنا احتجزتهم السيول التي تشكلت جراء الأمطار التي تشهدها المنطقة أخيرا. وأوضح متحدث الدفاع المدني بعسير النقيب محمد عبده أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن احتجاز 13 مواطنا خلف سيل بوادي ردوم بتهامة في منطقة عسير. وقال إن فرق الدفاع المدني عملت على إنقاذ المحتجزين بمشاركة عدد من المواطنين ورجال الأمن الموجودين بالموقع، مع تقديم المساعدة اللازمة لهم ونقلهم إلى موقع آمن، وهم جميعهم بصحة جيدة.



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