40 % زيادة تحسن خدمات علاج الأورام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجلت الخدمات المتعلقة بالأورام على مستوى المملكة زيادة بنسبة 40%، وشمل هذا التوسع المراكز والوحدات الموفرة لخدمة العلاج الكيميائي التي ارتفع عددها من 10 مراكز عام 2017 إلى 17 مركزا في 2019 بنسبة وصلت إلى 89%، كما ازداد عدد جلسات العلاج الإشعاعي من 41,483 عام 2017 إلى 42,119 عام 2019 بزيادة وصلت إلى 1.5%، وفقا لوزارة الصحة.

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وأوضحت الوزارة أن المراكز والوحدات الموفرة لخدمة زراعة الخلايا الجذعية ارتفع عددها من مركز واحد في عام 2017 إلى 5 مراكز في عام 2019، وذلك بزيادة وصلت إلى 400%، أما بالنسبة للمراكز والوحدات الموفرة لخدمة علاج أورام الأطفال فقد ارتفع عددها من 4 مراكز في عام 2017 إلى 5 مراكز في عام 2019 بزيادة بلغت 25%.

وأضافت أن دليل أدوية الأورام وجد لضمان توفير البروتوكولات العلاجية وتوفير الأدوية في جميع المستشفيات والمراكز، مشيرة إلى أن النسخة المحدثة من دليل الأورام ستطلق مطابقة للمعايير العالمية.

وأكدت توفر الأدوية المعالجة للأورام في مختلف المراكز الطبية بنسبة 93%، بعد أن كانت بنسبة 71% سنة 2018، لتصل نسبة الزيادة في السنة الواحدة إلى 22%، منوهة إلى بدء تطبيق مجموعة من المبادرات التحولية لتطوير خدمات علاج الأورام، ومنها توأمة المستشفيات وتطوير مبادرة زراعة الخلايا الجذعية ودعم البحث العلمي.