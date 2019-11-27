3 وزراء يناقشون قمة العشرين في منتدى الإعلام السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تزامنا مع تسلم السعودية رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام من اليابان باستضافة قمة قادة المجموعة في نوفمبر المقبل، يخصص منتدى الإعلام السعودي الذي تحتضنه عاصمة الإعلام العربي الرياض جلسة عن «قمة العشرين».

ويتحدث في الجلسة نخبة من صناع القرارات الاقتصادية، وهم: وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الدولة عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين فهد المبارك، والمستشار بالديوان الملكي الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين الدكتور فهد التونسي.

وتناقش الجلسة التي يديرها الإعلامي طلعت حافظ الفرص الواعدة من استضافة المملكة لقمة العشرين، والأدوار الرسمية والشعبية التي يمكن للإعلام تبنيها والوفاء بها للمساهمة في تحقيق المقاصد الوطنية الكلية، والفضاء الرحب لبناء شراكات استراتيجية، كما تتطرق إلى الأبعاد السياسية والاقتصادية لاستضافة السعودية لقمة العشرين.

وتأتي أهمية الجلسة في ظل قيام المملكة في الأول من ديسمبر المقبل بالإعلان التفصيلي عن برنامج رئاستها لمجموعة العشرين، الذي يسعى لدعم ونمو الابتكار في العالم، وتحقيق الرفاهية وتمكين شعوب العالم والحفاظ على الأرض.

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يذكر أن الجدعان يقود المالية السعودية منذ عام 2016 وسبق أن تولى رئاسة هيئة سوق المال. وكان قبل ذلك رئيسا لمجلس الإدارة للمركز السعودي للتحكيم التجاري.

فيما يشغل المبارك عضوية اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة السعودية قمة العشرين، وقبل ذلك تولى منصب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، كما شغل منصب عضو مجلس الشورى، وتسلم أيضا رئاسة مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية.

بينما التونسي وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد المالي بتخصص حوكمة الشركات من جامعة لندن كلية كنجز كولج، يشغل منصب الأمين العام لمكتب الإدارة الاستراتيجية لرؤية 2030، إضافة إلى منصب الأمين العام لمجلس إدارة المشاريع الكبرى التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة، وهي: مشروع القدية ومشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر.

من جهته، أكد رئيس منتدى الإعلام السعودي محمد الحارثي أن قمة مجموعة العشرين تعد تاريخية كونها الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، مما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن اهتمام المنتدى بعقد جلسة مخصصة عن القمة ينطلق من أهميتها كأبرز منتدى اقتصادي دولي ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي.

وشدد على أن المنتدى سيسهم في تعميق وتعزيز التعاطي مع الإعلام في قمة العشرين من خلال ما ستتضمنه الجلسة الخاصة بها بحضور الضيوف الذين يمتلكون خبرة عريقة على الصعيد الدولي فضلا عن مساهمتهم في صنع عدد من القرارات الاقتصادية المفصلية، الأمر الذي سيسهم في إثراء العموم والإعلاميين بشكل خاص.