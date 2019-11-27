بيع 10% من مانشستر سيتي بـ500 مليون دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وافقت مجموعة سيتي لكرة القدم المالكة لنادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على بيع حصة منها قيمتها 500 مليون دولار، لشركة «سيلفر ليك» الأمريكية للاستثمار المباشر، وذلك للمساعدة في تمويل عمليات تنمية وتطوير البنى الأساسية والتكنولوجية للمجموعة.

وذكرت شركة سيلفر ليك، التي يوجد مقرها في مدينة مينلو بارك في كاليفورنيا، في بيان أصدرته أمس أن قيمة العقد تزيد قليلا على 10% من القيمة القابضة لمجموعة سيتي، حيث جرى تقييم المجموعة بمبلغ 4.5 مليارات دولار.

وذكرت وكالة أنباء «بلومبيرج» أن الصفقة تلقي الضوء على زيادة الطلب العالمي على الفرق الرياضية المحترفة، وهو ما تعزز من خلال ارتفاع عائدات بيع حقوق البث التلفزيوني.