الكعباوي يحلم بتتويج أسود الرافدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قال إبراهيم الكعباوي لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم: إن سقف طموحات اللاعبين ارتفع كثيرا بعد الفوز على المنتخب القطري بهدفين مقابل هدف في افتتاح بطولة كأس الخليج (خليجي 24)، مؤكدا أن الهدف الأساس لجميع لاعبي المنتخب العراقي الآن هو التتويج باللقب وإسعاد الجماهير العراقية بالكأس.
وأضاف: «قدمنا مباراة كبيرة أمام أحد الفرق الجيدة والتي لها اسمها في القارة الآسيوية بفريق من اللاعبين الشباب الذين ينتظرهم مستقبل كبير، الحمدلله على الانتصار وسنتعامل مع كل مباراة خطوة بخطوة من أجل الذهاب بعيدا في هذه البطولة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق ونصل لأبعد مرحلة ممكنة».
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