عبدالواسع: الخبرة خذلتنا أمام الإمارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعترف عبدالواسع عبدالله، لاعب المنتخب اليمني بأن فريقه لم يقدم أفضل ما لديه في مباراة الإمارات بافتتاح مواجهات الفريق في بطولة خليجي 24 في قطر والتي خسرها الفريق اليمني بثلاثة نظيفة.

وقال اللاعب: «كنا نأمل في إسعاد الجماهير اليمنية خلال المباراة الافتتاحية أمام الإمارات، لكن هذه هي كرة القدم فوز وخسارة، وقد حاولنا جاهدين أن نظهر بصورة طيبة ونقدم مردودا جيدا لكن للأسف بسبب صغر اللاعبين وعدم اعتيادهم على هذه الأجواء ونقص خبرة المباريات حال دون وصولنا لهدفنا الذي خضنا المباراة لأجله».

وأضاف: «رغم الخسارة في الافتتاح لكن ما زالت الفرصة سانحة لتقديم الأفضل في المباريات المقبلة، وسنحاول سريعا أن ندخل في أجواء البطولة».