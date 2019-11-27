الصين تضبط عصابة تصطاد ضحاياها بالتنكر عبر الانترنت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل اعتقلت الشرطة في مقاطعة هاينان جنوب الصين 91 مشتبها في جرائم الاحتيال في مجال الاتصالات عبر الانترنت، حيث حصلوا على أكثر من 3 ملايين يوان (430 ألف دولار أمريكي) في مئات الحالات منذ يونيو الماضي.
وتلقت الشرطة المحلية في أوائل أكتوبر الماضي تقريرا من رجل قال إنه تعرض للخداع من قبل فتاة التقى بها عبر الانترنت، واحتالت عليه للحصول على أكثر من 7000 يوان.
ووفقا للشرطة تنكر المحتالون في صور فتيات جميلات واستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لإقامة علاقات رومانسية عبر الانترنت. وبعد كسب ثقة الضحايا طلب منهم المحتالون ممارسة بعض الألعاب عبر الانترنت وإيداع أموال للمشتبه بهم.
وقالت الشرطة إن العصابة أسست شركة في يونيو بمدينة هايكو، بمقاطعة هاينان، وتعاونت مع شركات ألعاب، واستحوذت على 80% من المبالغ التي دفعها الضحايا.
وبعد التحقيق ألقت الشرطة القبض على 91 مشتبها بهم في خمسة أوكار في هايكو في 13 نوفمبر الحالي، وصادرت 124 جهاز كمبيوتر وأكثر من 100 هاتف محمول.
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