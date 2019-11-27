الغرف المظلمة تحافظ على التفاح طازجا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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إذا كنت قد جربت يوما تخزين كمية كبيرة من التفاح خلال الشتاء فستعلم أن الحفاظ عليه طازجا وشهيا مسألة صعبة، ولكن هناك وسيلة لتأخير عملية التقدم في العمر.

وحالما يقطف التفاح من الشجر يبدأ في التغير أو لا ينضج ويصبح أكثر حلاوة ومليئا بالعصير، ولكنه يبدأ سريعا في فقدان فيتاميناته ورطوبته ويصير مجعدا وناعما.

ولكن يمكن إبطاء هذه العملية إذا جرى تخزين التفاح في غرفة مظلمة ذات رطوبة مرتفعة ودرجة حرارة تبلغ أربع درجات مئوية، بحسب المركز الاتحادي للتغذية في ألمانيا.