العثور على مزارع ماريجوانا تديرها مافيا ندرانجيتا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عثرت الشرطة الإيطالية على مزارع ماريجوانا شاسعة، تديرها مافيا «ندرانجيتا» في منطقة كالابريا جنوب إيطاليا.

وفي عملية أطلق عليها «يوم أخضر»، ضبطت الشرطة خمسة آلاف نبتة من نباتات الماريجوانا و200 كجم من المخدرات وآلافا من بذور الماريجوانا» من «أفضل نوعية» وألقت القبض على أربعة أشخاص.

وأوضح البيان أن المشتبه بهم لهم صلات بعائلة أورسينو «ندرانجيتا» الإجرامية، التي تعمل في منطقة «جيوسا جونيكا» شرق منطقة كالابريا.