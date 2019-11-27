القبض على المتهمين بالسطو على محل تموينات في ضباء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك قبضت الجهات الأمنية في تبوك على ثلاثة أشخاص سطوا على محل تموينات بمركز الخريطة التابع لمحافظة ضباء، وهددوا العامل بسلاح ناري وسكين وعصا وسرقوا مبلغا ماليا. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام ثلاثة أشخاص ملثمين بالسطو في ساعة متأخرة من الليل على محل تموينات بمركز الخريطة التابع لمحافظة ضباء؛ أسفرت نتائج إجراءات ضبط الجريمة وجهود رجال التحريات والبحث عن القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة (ثلاثة مواطنين بالعقد الثالث من العمر)، وجرى إيقافهم.



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