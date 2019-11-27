ضبط شقتين لتحضير أطعمة فاسدة بالدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام أسفرت الجولات الرقابية والتفتيشية التي نفذتها بلدية وسط الدمام عن ضبط شقتين سكنيتين تستخدمان كمستودع للتخزين وإعداد وتحضير الأطعمة فيهما، إذ تم ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وأطعمة تم إعدادها مسبقا بهدف توزيعها.



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