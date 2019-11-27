جامعة الجوف: إصابة الطالبة تشنج وليس طعنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

فيما جرى تداول خبر حول سقوط طالبة في مجمع كليات البنات بسكاكا بجامعة الجوف، إثر تعرضها للطعن بآلة حادة، نفت الجامعة تلك المزاعم.

وأوضحت الجامعة في بيانها أمس أن حادثة الطعن غير صحيحة، وما حدث هو تعرض الطالبة لنوبة تشنجات، مشيرة إلى أنها تأثرت إثر سقوطها ونقلت إلى المستشفى.

من جهته تابع مدير الجامعة الدكتور إسماعيل البشري حالة الطالبة مع مدير عام الشؤون الصحية حتى خروجها من المستشفى.