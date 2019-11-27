«مدن» تعرض فرصا استثمارية على سفراء وملاحق تجاريين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

استضافت المدينة الصناعية الثانية بالرياض ملتقى «السفراء والملاحق التجاريين» الذي تنظمه الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، لبحث سبل التعاون واستعراض الفرص الاستثمارية المشتركة.

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واستعرض الملتقى استراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، وتطوير البيئة الاستثمارية لجذب وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة في المدن الصناعية.

وأكد مدير عام «مدن» المهندس خالد السالم، أن الهيئة حريصة على تعزيز علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين والجهات ذات العلاقة بالصناعة في الدول المستهدفة، وتسعى لإبراز ما توفره من خدمات ومنتجات مبتكرة تتوافق مع متطلبات المستثمرين المحليين والعالميين، حيث أثمرت جهودها بالتكامل مع الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص في المملكة عن توفير حزم تحفيزية نتج عنها تصاعد حجم الاستثمارات في المدن الصناعية إلى ما يقارب 200 مليار ريال.

وأضاف أن رؤية المملكة 2030 اعتمدت الصناعة خيارا استراتيجيا لتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كما تم تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) كأحد أكبر برامج الرؤية الاثني عشر بأكثر من 300 مبادرة، بهدف تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، والتركيز على 4 قطاعات رئيسة هي الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.