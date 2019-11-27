400 قائد وصانع قرار يناقشون أثر التكنولوجيا على القطاع المالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنطلق النسخة العاشرة لـ»مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط» الذي تستضيفه الرياض للمرة الأولى، بمشاركة 400 من المسؤولين وقادة الفكر والخبراء وصناع القرار والجهات الفاعلة، حيث يتصدون لقضايا الشباب والتكنولوجيا وأثرها على القطاع المالي بالمنطقة.

ويشهد المؤتمر الذي تنظمه الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين، جلسات حوارية تفاعلية تواكب التغييرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وأسواقها المالية، ومدى تأثيرها على خلق فرص جديدة أمام المستثمرين، ويهدف إلى تعزيز مكانة الرياض بوصفها المركز المالي والاستثماري النامي في المنطقة، وتعزيز فرص الشباب في قطاع يشهد نموا متسارعا ويجذب رؤوس أموال كبيرة.

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ويجمع الحدث 9 من أبرز المسؤولين والخبراء الفاعلين في القطاع المالي السعودي، يتقدمهم الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومحمد القويز رئيس هيئة السوق المالية، وعبداللطيف السيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الرائدة للاستثمار، والدكتور حامد ميرة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، ورانيا نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، وطارق السديري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـشركة جدوى للاستثمار، إضافة إلى جورجيو ميدا الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة أزيموت، وعائشة خانا الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آدو للذكاء الاصطناعي.

ولفت رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في السعودية غانم الغانم أن المؤتمر يهدف في المقام الأول إلى ترسيخ رؤية مكانة المملكة وسعيها الدؤوب لتصبح المركز المالي الرائد في المنطقة، تزامنا مع خطط التحول الاقتصادي والمالي المتماشية مع رؤية 2030، الهادفة إلى تعزيز موقع السعودية على الخارطة المالية والاقتصادية».

ورأى الرئيس الإقليمي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وليم طعمة، أن إقامة الحدث بالرياض دليل على أن رؤية المملكة 2030، بدأت تؤتي ثمارها بتعزيز مكانة الشرق الأوسط كوجهة جاذبة وبيئة مواتية للاستثمار وإنشاء الأعمال.