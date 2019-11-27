نقل أراض للحرس الوطني في عرعر ورفحاء إلى الإسكان لتوزيعها على المواطنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عرعر

أكد أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد أن مشاريع الإسكان تحظى بدعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، منوها بموافقة خادم الحرمين الشريفين على نقل الأراضي العائدة للحرس الوطني بعرعر ورفحاء البالغة مساحتها 41 مليون م2 لوزارة الإسكان لتوزيعها على المواطنين.

وثمن الأمير فيصل بن خالد خلال استقباله أمس وزير الإسكان ماجد الحقيل وعددا من مسؤولي الوزارة، جهود وتجاوب وزارة الإسكان، وعملها المستمر على تخطيط وتطوير الأراضي المتاحة بالمنطقة وضخ المزيد من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلائم المستفيدين بما يتناسب ورغباتهم.

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واستعرض مع وزير الإسكان خطط الوزارة وبرامج الدعم السكني التي تقدمها للمستفيدين في مدن ومحافظات منطقة الحدود الشمالية، وجهودها في توفير الخيارات والحلول السكنية المناسبة للمواطنين بجميع فئاتهم، وخطط سير المشاريع السكنية.

وأشاد بما حققته وزارة الإسكان من إنجازات كبيرة في تطوير عناصر المنظومة العقارية بشكل عام والإسكانية بشكل خاص من هيئات منظمة، ومطورين، وممولين، ومقيمين، ووسطاء، ومستفيدين، وما حققته الوزارة من تطويرات بالأنظمة والإجراءات تساهم في محصلتها من تمكين المواطنين من تملك المسكن الملائم في الوقت المناسب من العمر.

من جهته قدم وزير الإسكان عرضا في قاعة الاجتماعات بالإمارة عن أبرز إحصاءات العرض والطلب للوحدات السكنية بالمنطقة، ونسب التغطية وأعداد المستفيدين والمنتجات السكنية، وأعداد المشاريع الجاهزة وتحت الإنشاء، وآلية تطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع.

وعبر وزير الإسكان عن الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه الكبير للوزارة ومتابعته الدائمة لجهودها ضمن حرصه المستمر على توفير الخيارات السكنية المناسبة للمواطنين، مشيرا إلى أن هذا الدعم انعكس بشكل كبير على تسهيل انطلاق عدد من المشاريع التابعة للوزارة في المنطقة، مؤكدا استمرار الوزارة في توفير الوحدات السكنية للمواطنين المسجلين بقوائم الوزارة في مختلف مناطق المملكة.