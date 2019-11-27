أمير الحدود الشمالية يسلم 145 أسرة وحدات إسكان تنموي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سلم أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة فيصل بن خالد أمس مفاتيح وحدات الإسكان التنموي لـ145 أسرة تمثل الدفعة الثانية من خطة التسليم، والتي تغطي احتياج الأسر بالمنطقة، من مستفيدي الإسكان التنموي، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، وعدد من المسؤولين والمواطنين.

وقال الأمير فيصل بن خالد «نرى اليوم إحدى ثمار التكامل بين القطاع الحكومي ممثلا بوزارة الإسكان، والقطاع غير الربحي ممثلا بالجمعيات الخيرية، من خلال استفادة الأسر الأشد احتياجا وفق معايير واضحة وحوكمة فاعلة يشارك فيها ويدعمها عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية والأفراد من المجتمع»، مقدما التهنئة للأسر، ومثمنا الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية بالمنطقة.

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وعبر وزير الإسكان عن شكره لأمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه ومساندته لجميع برامج ومبادرات وزارة الإسكان في المنطقة، وتذليل جميع المعوقات التي تواجهها، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية عبر شراكتها مع الإسكان التنموي، من المساهمة بتسليم المساكن، ومن دور بارز لضمان سرعة وصول الدعم الحكومي للأسر المستحقة.

يذكر أن الإسكان التنموي أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجـة فــي المجتمــع من المساكن وتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهـم.

ويوفر الإسكان التنموي الوحدات السكنية إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو من خلال التشييد والبناء أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة. وشهدت المناسبة تكريم الجمعيات الخيرية التي ترتبط باتفاقيات شراكة مع الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان.