السعودية | شاهد كيف احتفل غواصون سعوديون بآسيوية الهلال

بطريقة مختلفة، احتفل 7 سعوديين بمناسبة تحقيق نادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا، والتأهل لكأس العالم القادمة للأندية، حيث غاصوا تحت مياه البحر الأحمر بمدينة جدة رافعين شعار النادي ابتهاجاً بهذه المناسبة تحت عمق 59 قدما.

الكابتن فيصل فلمبان، أحد المشاركين وعضو فريق الغوص السعودي #هيا_نغوص‬، تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "رغبة منا في تهنئة نادي الهلال وحصوله على البطولة رقم 59 وحصوله على بطولة أبطال دوري آسيا لعام 2019، قمنا بالغوص في عمق البحر لنرفع شعار النادي ويافطة فيها صور اللاعبين، ومجسم لكأس آسيا ونهنئ الجميع بهذا الإنجاز لممثل الوطن في هذه البطولة".

يشار إلى أن الهلال السعودي توج بطلاً لدوري أبطال آسيا يوم الأحد الماضي للمرة الأولى في نسختها الجديدة بعد فوزه على مضيفه أوراوا ريد دايموندز بفوزه 2- 0، في المواجهة التي احتضنها ستاد سايتاما 2002 في إياب نهائي المسابقة.