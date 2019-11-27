شكرا لقرائتكم خبر عن القبض رسميًا على نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح وبحوزته حقيبة سرية وأموال مشبوهة في هذا الدولة! (صورة + تفاصيل جديدة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر إعلامية أن السلطات الأمنية الكورية الجنوبية بمطار سيول الدولي القت القبض على خالد عفاش نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح عفاش الرئيس الأسبق للجمهورية اليمنية بتهمة غسل الأموال. ونقل موقع فري بوست عن مصادره - قبل ساعات - أن شرطة أمن مطار سيول الدولي ألقت القبض على خالد عفاش برفقة عبدالحافظ السمه الرئيس السابق لشركة كمران للصناعة والاستثمار وبحوزتهم حقيبة نقود دبلوماسية دولارات ومستندات ورقية وسندات تحويل أموال مشبوهه أثناء عودتهم من العاصمة الكورية سيول من أجل شراء أسهم في شركة فورتشن جلوبال الكورية للبتروكيماويات. وتحدث المصادر عن عدد من الاستثمارات العقارية وفي المجال النفطي التي تمتلكها عائلة المخلوع علي عفاش في كوريا الجنوبية نتيجة الامتيازات التي منحتها كوريا للمخلوع بعد صفقة الغاز الطبيعي المسال التي منحها عفاش لشركة كوريا غاز بروم. قد يهمك ايضاً: شاهد ”البث المباشر” لمبارات السعودية والكويت في خليجي24 .. مواجهة حامية الوطيس عاجل : هروب جماعي لمعتمرين بشوارع مكة وسط حالة من الرعب.. والشرطة السعودية تتحرك.. ماذا يحدث؟؟ (صور) القبض رسميًا على نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح وبحوزته حقيبة سرية وأموال مشبوهة في هذا الدولة! (صورة + تفاصيل جديدة) طفل ”معجزة” ينهي دراسته الجامعية في التاسعة ويستعد للدكتوراه.. كيف حدث ذلك؟!! إذا ظهرت فيك هذه العلامات.. فأنت مهدد بالإصابة بمرض الزهايمر.. تعرف عليها وأخيرًا .. الشرعية والانتقالي يتوافقون على أحد رجالات صالح لتعيينه بمنصب محافظ عدن بعد تدخل سعودي..شاهد من يكون؟ (سيرة ذاتية)

14بندًا لإيقاف حرب اليمن.. تسريب بنود «اتفاق مسقط» بين السعودية وجماعة الحوثي بوساطة أمريكية (النص) Advertisements بالأرقام.. هذا الرجل هو أغنى رجل في العالم.. تخطت ثروته ثروة بيل غيتس وبيزوس

كيفية إنقاص الوزن دون تمارين رياضية أو أدوية.. إليكي الطريقة وداعًا للصلع ..طرق بسيطة ومذهلة تحل مشكلتك وتخلصك من مشكلة تساقط الشعر قتلته ثم قطعت جثته ووضعتها في ثلاجة المنزل.. امرأة ترتكب جريمة مروعة بحق ابن زوجها والسبب صادم (صورة)

بينهم محمد بن سلمان.. صحيفة اسرائيلية تفجر مفاجأة مزلزلة: ثلاثة رجال قادرين على إنقاذ العالم وحل جميع مشاكله! (الاسماء)

وأخيرًا.. النطق بالحكم على الداعية السعودي سلمان العودة

صادم : فتاة يمنية تخضع لعملية جراحية وعند فتح بطنها كانت المفاجأة المزلزلة للجميع ..لن تصدق ماتم العثور عليه (شاهد)

فنانة عربية مشهورة تقرر الانفصال وتتطلق من زوجها ليلة الزفاف.. لن تصدق ماهو السبب؟ (صورة) الفنان السعودي عبدالله السدحان يُفاجئ الجمهور بعرض مُقتنياته الشخصية للبيع.. والسبب صادم للجميع؟ .. شاهدها بالـ(فيديو)

قتلت الطفلة لأجل شراء هدية لزوجها في عيد الحب!.. جريمة مروعة لا تخطر على بال!

بالصور: مذيعة MBC تصدم الجميع بإعلان خطوبتها من أحد المشاهير بعد أشهر من طلاقها.. لن تصدق من يكون؟ (شاهد)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض رسميًا على نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح وبحوزته حقيبة سرية وأموال مشبوهة في هذا الدولة! (صورة + تفاصيل جديدة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.