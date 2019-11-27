شكرا لقرائتكم خبر عن إذا ظهرت فيك هذه العلامات.. فأنت مهدد بالإصابة بمرض الزهايمر.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أولا: فقدان الذاكرة:

النسيان أمر طبيعي قد يحدث من وقت لآخر و لكن النسيان المتكرر و المبالغ فيه علامة سلبية.

ثانيا: صعوبة أداء المهام العائلية والمهام اليومية:

من الممكن أن تتعرض لنسيان سبب الدخول إلى غرفة من غرف المنزل، لكن من يصاب بالزهايمر ينسى طريقة إرتداء قميص له أزرار.

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إذا ظهرت فيك هذه العلامات.. فأنت مهدد بالإصابة بمرض الزهايمر.. تعرف عليها

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ثالثا: مشكلات مع اللغة:

يمكن للجميع أن يواجه صعوبة فى التعبير الصحيح فى بعض الأحيان. لكن من يصاب بالزهايمر يفقد عدد كبير من المفردات بحيث يصبح كلامه غير مفهوم في كثير من الأحيان.

رابعا: التوهان:

قد نشعر بالتوهان فى بعض الأحيان، لكن من يصاب بالزهايمر لا يتبين الطريق الذي اعتاد أن يمر به يوميا للوصول الى منزله.

خامسا: تغيير المزاج:

قد يشعر كثير منا بالحزن والإكتئاب، ولكن مريض الزهايمر يتعرض لتغيرات مزاجية حادة فيتحول من الهدوء إلى الثورة فجأة وبدون أسباب مفهومة.

سادسا: تغير الشخصية:

الإنسان الطبيعي قد يتغير بمرورالزمن، ومع التقدم في العمر تتغير شخصيته قليلا، أما مريض الزهايمر فإنه يصبح انساناً آخر ذو شخصية مختلفة تماما.