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عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر محلية يمنية ان السعودية تدخلت من اجل إنهاء الخلافات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي حول شخصية منصب محافظ عدن.

وقال المصدر ان السعودية رشحت اسم الدكتور يحيى الشعيبي وتم التوافق عليه من قبل الحكومة والانتقالي.

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وأخيرًا .. الشرعية والانتقالي يتوافقون على أحد رجالات صالح لتعيينه بمنصب محافظ عدن بعد تدخل سعودي..شاهد من يكون؟ (سيرة ذاتية)



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واشار المصدر بأن الدكتور يحيى الشعيبي يحظى بقبول الجميع بالاضافه الى خبرته السابقة في عمله كمحافظ لمحافظة عدن بعهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

"السيرة الذاتية"

أ- البيانات الشخصية :

الاسم : الأستاذ الدكتور يحيى محمد الشعيبي

تاريخ ومحل الميلاد : 27/4/1952م ــ عدن

الجنسية : يمني

الحالة الاجتماعية : متزوج وأب لخمسة أبناء .

اللغات: العربية والانجليزية

ب- المؤهــلات العلميــة:

درجة البكالريوس في العلوم والتربية كيمياء “جامعة الفاتح” طرابلس -ليبيا (1977م).

ماجستــير في الكيمياء الفيزيائية “معهد تسكيجي” ألــباماا -أمريكا (1980م).

دكتوراه الفلسفة في الكيمياء التحلـيلـية “جامعة كالورينا الجنوبية ” – أمريكا (1984م).

ج- التدرج الأكاديمي والوظيفـي:

معيد قسم الكيمياء كلية العلوم جامعة صنعاء (1/1/1978م).

مدرس مساعد قسم الكيمياء – كلية العلوم – جامعة صنعاء (1980م).

أستاذ مساعد الكيمياء التحليلية – كلية العلوم – جامعة صنعاء (1/6/1984م).

أستاذ مشارك الكيمياء التحليلية – كلية العلوم -جامعة صنعاء (27/6/1989م).

رئيس مختبرات الأبحاث المركزية في الفترة (27/2/1985-17/2/1988م).

مسئول الترشيد في كلية العلوم في الفترة (1/9/1984-26/5-1986م).

مسئول مشروع الفيروسات في الفترة (23/12/1990-1/10/1993م).

وكيل عمادة شئون الطلاب في الفترة (25/6/1986-27/8/1988م).

مساعد نائب مدير الجامعة في الفترة (7/4/1988-3/2/1992م).

مساعد نائب مدير الجامعة للشئون الأكاديمية وشئون أعضاء هيئة التدريس في الفترة (4/2/1992-1/10/1993م).

مستشار ثقافي في جمهورية مصر العربية في الفترة (1/12/1993-31/12/1995م).

نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب في الفترة (5/2/1996-15/5/1997م).

أستاذ دكتور الكيمياء التحليلية -كلية العلوم -جامعة صنعاء -(7/1998م).

وزير التربية والتعليم في الفترة (15/5/1997-3/4/2001م).

وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة (4/4/2001-19/5/2003م).

محافظ محافظة عدن في الفترة (20/5/2003-10/2/2006م).

وزير الدولة أمين العاصمة في الفترة (11/2/2006-15/5/2008م).

وزير الخدمة المدنية والتأمينات في الفترة (21/5/2008 – 8/12/2011م).

حالياً وزير التعليم العالي والبحث العلمي من 10/12/2011م

د- المسئـوليـات التدريسيـة:

كيمياء عامة “نظري وعملي”.

الكيمياء التحليلية الحجمية والوزنية (كليـــات العلوم والتربية).

الكيمياء العلمية الحجمية والوزنية (كليـــات العلوم والتربية).

التحـــليل الآلي “طلاب العـــلوم والتربيـة” .

مقرر متقدم في الكيمياء التحليلية .

الكيمياء التطبيقية لطلاب العلوم.

الكيمياء التحليلية للدراسات العلــيا (درجة الماجستير).

هـ – اللجـان والأقسـام والمجـالـس:

عضو مجلس قسم الكيمياء بكلية العلوم (1984م).

عضو مجلس كلية العلوم (85-1986م).

نائب رئيس مجلس شئــون الطلاب جامعة صنعاء (86-1988م).

عضو اللجنة العليا للمكتـــبات .

عضو ومقرر مجلس الجامعة (88-1992م).

نائب رئيس لجنـــة شئون الموظفين (88-1992م).

عضو اللجنة التنفيذية للمنظمـــة العربيـــة للقبـــول والتسجيل فترة واحدة (1992م).

عضو و رئيس لعدد كبير من اللجان العلمية والإدارية المختلفــة (84-1993م).

عضو مجلس جامعة صنعاء (88-93) و (18/3/1996-15/5/1997م).

رئيس مجلـــس شئــون الطلاب (18/3/1996-15/7/1997م).

و- المؤتمـرات العلميــة:

حضـور العـديد من المؤتمرات والسمنارات والدورات التدريبيـة في كل من أمريـكا، بريطانيا، البرتغـال، مصـر، البحـرين، اليمـن …والعديد من الدول الشقيقة والصديقة.

ز- الأعمـال الإنشـائيـة:

المسـاهمة في كثير من الأعمال الإنشـائيـة التي تمت بجامعـة صنعـاء من بناء المعامل وافتتاح كليات علمية عديدة وكليات فرعية بحكم الوظيفة الإداريـة.

المساهمة في تأهيـل المعيدين والمدرسين المساعدين وبعض الباحثين على استخدام كثير من الأجهزة العلمية في المجالات المختلفة والمتوفرة في كلية العلوم.

ح- المساعدة في الإشراف على الرسائل العلمية التالية:

رسالـة دكتـوراه في مجال الكيمياء التحليلية الكهربية مسجلة باسم الطالبة/ إيمـان شديوه 1991م وأجيزت في 1998م عنوان الرسالة “دراسات فيزيقوكيمائية على بعض الأمينات المتميزة بيولوجياً وبعض متراكباتها”.

رسالة ماجستير في الكيمياء الغير عضوية مسجلة بإسم الطالب/ فتحي العزب أجيزت عام 1993م عنوان الرسالة “خصائص التخليق الكيميائي والكهروكيميائي لبعض متراكبات هيدرازات الأحماض العضوية ومشتقاتها”.

رسالة ماجستير في الكيمياء التحليلية مسجلة باسم الطالب/ محفوظ الحمادي أجيزت في عام 1996م (عنوان الرسالة “دراسة إتزانات تكوين بعض المتراكبات المختلطة لأيون الزئبقيك والتقدير الطيفي للزئبـق”.

رسالة ماجستير في علوم الحياة مسجلة باسم الطالب/ محمد فرحان الهلالي أجيزت في عام 1995م(عنوان الرسالة “دراسة إنتاج بروتين الخلية الواحدة بواسطة بعض الأحياء المجهرية من نفايات البيئة اليمنية وبعض المصادر الرخيصة”.

رسالة الدكتـوراه في الكيمياء التحليلية باسم الطالب/ وديع سيف ثابت العريقي( عنوان الرسالة ” نظريات وطرق حديثة في التحاليل الكيميائيـة”وأجيزت في 1997م”.

رسالة دكتـوراه في الكيمياء باسم الطالبة/ بشـرى العطـاب و أجيزت في 1996م.

ط – إشـراف رئيسـي:

الإشـراف على رسالة الماجستير في الكيمياء التحليلية مسجلـة باسم الطالب/ وديـع سيف ثابـت أجيـزت في عام 1995م( عنوان الرسالة ” دراسة طيفية عند إتزانات المحلول لمتراكبات 2-هيدروكسي-1، 4-نافثوكنيون (لوسون) مع أيون الثوريوم الرباعي).

الإشـراف على رسالة الماجستير في الكيمياء التحليلية مسجلة باسم الطالبة/ منال عقبـة أجيزت عام 1994م- عنوان الرسالة “دراسة تلوث أجـواء مدينة صنعـاء ببعض العناصر الثقيلة والجسيمات العالقة”.

ي- الكتـب العلميـة:

تحـت عنــوان:

1- الطرق الآلية للتحليل الكيميائي – طرق التحليل الكهربية ” الجزء الأول” 1998م.

2- الطرق الآلية للتحليل الكيميائي – طرق التحليل باستخدام أطباق الامتصاص فوق البنفسجية والمرئية “الجزء الثاني” 1998م.

3- الكيمياء التحليلية والحجمية “طبعة ثانية” 1998م.

4- الكيمياء العملية “طبعة ثانية” 1992م – السنوات التمهيدية.