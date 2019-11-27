شاهد: مندوب توصيل يفاجئ فتاة سعودية طلبت مواد غذائية

كشفت فتاة سعودية عن محادثة أثارت دهشة رواد موقع تويتر حيث طلبت الفتاة من مندوب توصيل بعض المواد الغذائية من أحد الأسواق الشهيرة في المملكة ولكنها فوجئت برد غير متوقع من مندوب التوصيل.

وكشفت المحادث التي نشرتها الفتاة عن طلبها بعض المواد الغذائية من سوق شهير إلا أن المندوب رد عليها بإنه بعيد عنه وطلب منها أن يحضر تلك المواد من بيته، بالإضافة إلى منتج مستخدم من قبل أهل بيته.

ويبدو من المحادثة أن الفتاة كانت في أشد الحاجة إلى المواد الغذائية مما جعلها توافق على طلبه الغير متوقع.