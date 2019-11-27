فيديو وصور.. ولي العهد يصل الإمارات في زيارة رسمية

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. وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – اليوم (الأربعاء) – إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.

وكان في مقدمة مستقبلي ولي العهد، لدى وصوله مطار الرئاسة في أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني.

كما كان في استقبال ولي العهد سفير المملكة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل، وأعضاء السفارة. h Advertisements ttps://youtu.be/mVC2zmXXqdQ





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