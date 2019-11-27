الشيخ المطلق: «سند محمد بن سلمان» لفتة عظيمة لإعانة الشباب.. وهو من أعظم الأعمال وأنفعها

رفع الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، شكره إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، على مسعاه لمساعدة الشباب على الزواج عبر برنامج «سند محمد بن سلمان»، داعيًا له بالتوفيق وأن يبارك الله سبحانه وتعالى في جهوده ويجعله مباركًا على الأُمَّتين.

وقال المطلق في تصريحات خاصة لـ«عاجل» حول البرنامج: «سرّني ما سمعت من النتائج الجيدة لهذا البرنامج الذي فيه إعانة للشباب المحتاجين في إكمال نصف دينهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».

وتابع المطلق: «الحمد لله الذي جعل هذا البرنامج مُعِينًا للشباب في تحصين أنفسهم، وإكمال نصف دينهم، وهذا البرنامج من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لفتة عظيمة لإعانة الشباب وتهيئتهم في الدخول لتكوين الأسر والمعيشة الزوجية، وهو من أعظم الأعمال وأنفع المشاريع، وهو متمِّم ومكمِّل لجمعيات إعانة الزواج التي وجدت في مدن المملكة وفي كثير من محافظاتها».

وكان برنامج «سند محمد بن سلمان»، أكّد أمس، الثلاثاء، على صرف العطاء لمستفيدي مبادرة «سند الزواج»، والذين تجاوز عددهم 26 ألف شاب من مختلف مناطق المملكة، بإجمال عطاء تجاوز 520 مليون ريال، وأضاف البرنامج، أنَّ ذلك يأتي حرصًا من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على مساندة الشباب واستكمالًا لجهوده في برنامج «سند محمد بن سلمان» الهادفة إلى المساهمة في تحقيق الاستقرار وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

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وبيّن البرنامج أنه تمَّ قبول جميع من تنطبق عليهم شروط المبادرة دعمًا من ولي العهد، وذلك استمرارًا لما يُقدِّمه من مبادرات مجتمعية غير ربحية، والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف فئات المجتمع.

وقال المطلق: «بهذه المناسبة أرفع أسمى آيات الشكر للأمير محمد بن سلمان على هذا العمل الجليل النبيل وأدعو الله أن يجعله مباركًا، وأن يسدده، وأن يبارك في جهوده وأدعو شبابنا أن يُهيئوا أنفسهم للزواج ولبناء الأسرة، وأن يضع في برنامجه الشهري ادخارًا للمسؤوليات العظيمة التي ينوي القدوم عليها ويخطط لإكمالها في مشوار حياته ومن أهمها الزواج».

ولم يَفُت المطلق التنويه بجهود توفير مساكن للشباب أيضًا؛ حيث ختم تصريحه قائلًا: «إنَّ برنامج سند محمد بن سلمان يأتي بالإضافة إلى مشاريع وزارة الإسكان التي تساعد في تأمين السكن والبيت للإنسان وأسرته وهذان الاتجاهان (الزواج والسكن) من أشد ما يحتاج اليه الشباب».