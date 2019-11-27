أمر ملكي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًّا بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على سلك أعضاء النيابة العامة.

وأوضح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات يأتي في إطار الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لجهاز النيابة العامة وبما يؤكد دعمهما السخي لاحتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي .

وحث النائب العام منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.