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ولي العهد يصل دولة الإمارات في زيارة رسمية

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وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية.

وكان في مقدمة مستقبلي سمو ولي العهد، لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني طحنون بن زايد آل نهيان.

كما كان في استقبال سمو ولي العهد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل وأعضاء السفارة.

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