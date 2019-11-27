وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية.
وكان في مقدمة مستقبلي سمو ولي العهد، لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني طحنون بن زايد آل نهيان.
كما كان في استقبال سمو ولي العهد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل وأعضاء السفارة.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يصل دولة الإمارات في زيارة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.