الجهات الأمنية بعسير تُكثف جهودها في البحث عن «روابي»

تكثف الجهات الأمنية بمنطقة عسير، جهودها في البحث عن المفقودة «روابي» حي الواديين بأحد رفيدة، والتي اختفت منذ يوم السبت الماضي.

وكشفت أسرة الفتاة، في تصريحات لـ«عاجل»، أن ابنته ذات الـ13 عامًا، فقدت منذ يوم السبت، مشيرًا إلى أنه أبلغ الجهات الأمنية، وما زال البحث جاريًّا الى حين نشر الخبر.

وأوضحت أسرة الفتاة، أن ابنتها استيقظت من النوم صباح يوم السبت، وقالت لوالدتها: أشعر بألم في رأسي، ومن ثم عادت إلى النوم، وبعد استيقاظ ذويها لم يعثروا عليها في المنزل؛ فيما تم العثور على جميع ملابسها التي كانت ترتديها أثناء نومها بالمنزل.

وناشدت أسرتها كل من لديه معلومات أو يعثر عليها، أن يُبلغ الجهات المختصة أو يتواصل على جوال رقم: 0552512448.