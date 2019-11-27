«الحقيل» يتفقد المشاريع السكنية بالحدود الشمالية ويُشدد على سرعة الإنجاز

تفقّد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، عددًا من المشاريع السكنية ومخططات الأراضي المجانية في منطقة الحدود الشمالية، وأطّلع على سير العمل فيها، مشدّدًا على ضرورة إنجازها في الأوقات المحددة وبالجودة المناسبة تمهيدًا لتسليمها للمواطنين المستفيدين من برنامج «سكني».

كما زار وزير الإسكان عددًا من المستفيدين من مشروع إسكان عرعر، وتشمل منطقة الحدود الشمالية 8 مخططات توفّر 19.961 أرضًا مجانية، بينها 5 مخططات مكتملة التصاميم ويجري تطويرها وتوفّر 2740 أرضًا مجانية، وثلاثة مخططات تحت الطرح تمهيدًا لتطويرها وتوفّر 17.221 قطعة أرض مجانية.

مشروع إسكان عرعر

كما زار مشروع «إسكان عرعر» الذي يوفّر 361 قطعة أرض مجانية، و254 وحدة سكنية، فيما روعي في تصميم وتنفيذ المشروع توفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية، كما التقى خلال جولته على المخططات عددًا من الأسر المستفيدة، والمقاولين المنفذين لأعمال البنية التحتية.

وشدد الحقيل على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لاستكمال كل الأعمال، وضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة لتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع رغباتهم، منوّهًا إلى حرص الوزارة على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي تسهم في تمكين المواطنين من التملّك السكني وفقًا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - مع مراعاة الرغبات المختلقة والتي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء أو الأراضي المجانية أو الحصول على القروض العقارية المدعومة لخياري البناء الذاتي وشراء الوحدات الجاهزة.

توفير 924 وحدة سكنية بالحدود الشمالية

يذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، قد أطلق عدة مشاريع سكنية، موزعة على منطقة الحدود الشمالية توفر 924 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مخططات الأراضي المجانية التي توفر أكثر من 19 الف أرض، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير مختلف الخيارات التي تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع قدراتهم، فيما يأتي ذلك إلى جانب الخيارات السكنية الأخرى مثل القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي، وشراء وحدة جاهزة من السوق، وخيار دعم القرض القائم، في حين أتاحت الوزارة عددًا من الخدمات، إضافة إلى الخيارات السكنية المتنوعة، تشمل خدمة المستشار العقاري والقرض الإضافي الحسن للعسكريين في الخدمة، ومبادرة القروض العقارية للذين تجاوزوا 50 عامًا، ودعم ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ومبادرة دعم تجديد المساكن، إلى جانب خدمة الحجز الالكتروني والاستحقاق الفوري عبر بوابة «سكني» الإلكترونية، وكذلك مركز عناية المستفيد للرد على الاستفسارات من خلال الرقم الموحد 199090.