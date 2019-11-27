السعودية اليوم / وزير المالية السوداني يلتقى رئيس الهيئة الهيئة العربية للإستثمار الزراعي



الخرطوم 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

التقى وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم أحمد البدوي بمكتبه اليوم، رئيس الهيئة العربية للإستثمار والانماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي.

وتعهد البدوي خلال اللقاء بمعالجة المعوقات التي تواجه الهيئة بالسودان حتي تطلع بدورها المنشود، داعياً الهيئة الى توسيع استثماراتها بالسودان في المجالات الزراعية المختلفة وتطوير وتحديث القطاع المطري وغير المطري.

من جانبه أشار رئيس الهيئة محمد عبيد المزروعي إلى تعاون الهيئة مع السودان وتعزيز نشاطاتها الذي بلغ نسبة 66% من اجمالي استثمارات الهيئة بالسودان في قطاعات مختلفة .

واضاف أن الهيئة لها عدد من المشاريع في المجالات المختلفة من السكر والحبوب واللحوم والالبان والاسماك والادوية والتصنيع الزراعي، فضلاً عن التركيز على الزراعة المطرية كونها قطاع واعد.

وكشف عن شراكة مع شركة الراجحي الدولية التي لها رغبة كبيرة في توسيع انشطتها الزراعية في السودان.

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19:33ت م

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